Глава Удмуртии: «В ближайшие 5 лет отремонтируем все тротуары Ижевска»

В Ижевске в рамках реализации программы «Пешеходный Ижевск» продолжаются работы по благоустройству тротуаров и пешеходных дорожек
Фото: Архив КП
В Ижевске в рамках реализации программы «Пешеходный Ижевск» продолжаются работы по благоустройству тротуаров и пешеходных дорожек. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, планируется также отремонтировать ключевые проблемные точки по всему региону.
«В ближайшие пять лет согласно наказам жителей планируется отремонтировать все тротуары в Ижевске, а также ключевые проблемные точки по республике», — заявил он (цитата по пресс-службе главы и правительства республики).
Так, принято решение о реализации подобного проекта в Можге, в его разработке примут участие депутаты городской думы и активисты. Программа будет обсуждаться в «народном чате» - такие чаты уже работают в рамках больших проектов по всему региону.
Узнать об изменениях, которые произошли в регионе, можно на сайте УДМУРТИЯМЕНЯЕТСЯ.РФ.
Напомним, в текущем году по программе «Пешеходный Ижевск» обустроят тротуар, ведущий к школе №31.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Постараемся привлечь на конкурс «Здоровое село» еще 200 тысяч участников»
«Надо уже Данюшку спасать быстрее»: мальчику с раком крови из Удмуртии нужна операция в Израиле в 24 млн рублей
Экс-главу Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба приговорили к 6 годам колонии строгого режима
Президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова арестовали на 2 месяца