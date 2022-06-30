Глава Удмуртии: «В ближайшие 5 лет отремонтируем все тротуары Ижевска»

В Ижевске в рамках реализации программы «Пешеходный Ижевск» продолжаются работы по благоустройству тротуаров и пешеходных дорожек Фото: Архив КП

В Ижевске в рамках реализации программы «Пешеходный Ижевск» продолжаются работы по благоустройству тротуаров и пешеходных дорожек. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, планируется также отремонтировать ключевые проблемные точки по всему региону.

«В ближайшие пять лет согласно наказам жителей планируется отремонтировать все тротуары в Ижевске, а также ключевые проблемные точки по республике», — заявил он (цитата по пресс-службе главы и правительства республики).

Так, принято решение о реализации подобного проекта в Можге, в его разработке примут участие депутаты городской думы и активисты. Программа будет обсуждаться в «народном чате» - такие чаты уже работают в рамках больших проектов по всему региону.

Узнать об изменениях, которые произошли в регионе, можно на сайте УДМУРТИЯМЕНЯЕТСЯ.РФ.

Напомним, в текущем году по программе «Пешеходный Ижевск» обустроят тротуар, ведущий к школе №31.

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