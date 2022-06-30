Гороскоп на 1 июля: Рыб ожидают катаклизмы на личном фронте, а Тельцам лучше отказаться от гастрономических экспериментов

Астропрогноз для всех знаков на завтра
Фото: Архив КП
ОВЕН
Овнам придется выбирать из двух зол. Звезды советуют прислушаться к интуиции.
ТЕЛЕЦ
Тельцам лучше отказаться от гастрономических экспериментов – последствия могут оказаться фатальными. Также крайне не рекомендуется спорить с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ
В жизни Близнецов появится новый интересный человек. Очень скоро вы поймете, что это настоящий подарок судьбы. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.
РАК
Сегодня главное – это фантазия и творческий подход. А вот упрямство и непомерные амбиции могут сыграть с вами злую шутку.
ЛЕВ
Откажитесь от посещения шумных вечеринок и прочих коллективных мероприятий. Обратите серьезное внимание на сигналы своего организма.
ДЕВА
У вас возникнет множество интересных идей, не бойтесь делиться ими с окружающими. Творческие представители знака испытают мощный прилив вдохновения.
ВЕСЫ
Тихий и спокойный денек. Он идеально подходит для новых начинаний. Вечером вероятна встреча со старыми знакомыми.
СКОРПИОН
Вас ожидают положительные сдвиги на личном фронте. День будет состоять из самого разного общения – к вечеру вам захочется тишины.
СТРЕЛЕЦ
День подарит вам уйму ярких впечатлений и запомнится вам надолго. Одинокие представители знака имеют высокие шансы найти свою вторую половинку.
КОЗЕРОГ
Сегодня важно быть предельно вежливым в общении, даже если собеседник вас чудовищно бесит. Идеальный день для путешествий и дальних поездок
ВОДОЛЕЙ
Не гонитесь за легкими деньгами – жизнь обязательно вас за это накажет. И не откладывайте важные дела на вторую половину дня.
РЫБЫ
Вероятны сильнейшие катаклизмы на личном фронте. Не садитесь за руль без крайней необходимости, особенно во второй половине дня.
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