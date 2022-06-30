Гороскоп на 1 июля: Рыб ожидают катаклизмы на личном фронте, а Тельцам лучше отказаться от гастрономических экспериментов

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Архив КП

ОВЕН

Овнам придется выбирать из двух зол. Звезды советуют прислушаться к интуиции.

ТЕЛЕЦ

Тельцам лучше отказаться от гастрономических экспериментов – последствия могут оказаться фатальными. Также крайне не рекомендуется спорить с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ

В жизни Близнецов появится новый интересный человек. Очень скоро вы поймете, что это настоящий подарок судьбы. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.

РАК

Сегодня главное – это фантазия и творческий подход. А вот упрямство и непомерные амбиции могут сыграть с вами злую шутку.

ЛЕВ

Откажитесь от посещения шумных вечеринок и прочих коллективных мероприятий. Обратите серьезное внимание на сигналы своего организма.

ДЕВА

У вас возникнет множество интересных идей, не бойтесь делиться ими с окружающими. Творческие представители знака испытают мощный прилив вдохновения.

ВЕСЫ

Тихий и спокойный денек. Он идеально подходит для новых начинаний. Вечером вероятна встреча со старыми знакомыми.

СКОРПИОН

Вас ожидают положительные сдвиги на личном фронте. День будет состоять из самого разного общения – к вечеру вам захочется тишины.

СТРЕЛЕЦ

День подарит вам уйму ярких впечатлений и запомнится вам надолго. Одинокие представители знака имеют высокие шансы найти свою вторую половинку.

КОЗЕРОГ

Сегодня важно быть предельно вежливым в общении, даже если собеседник вас чудовищно бесит. Идеальный день для путешествий и дальних поездок

ВОДОЛЕЙ

Не гонитесь за легкими деньгами – жизнь обязательно вас за это накажет. И не откладывайте важные дела на вторую половину дня.

РЫБЫ

Вероятны сильнейшие катаклизмы на личном фронте. Не садитесь за руль без крайней необходимости, особенно во второй половине дня.

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