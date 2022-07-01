В Ижевске у 9-летнего ребенка в руке взорвалась петарда

Мальчику пришлось ампутировать палец из-за взрыва петарды. Фото: РДКБ Ижевска

29 июня 2022 года в травматологии Районной детской клинической больницы прооперировали 9-летнего мальчика. Об этом сообщает РДКБ.

У ребенка в руке взорвалась петарда.

Из-за полученных травм ему ампутировали один палец. Также мальчику диагностировали открытый перелом двух пальцев.

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