18-летнему жителю Удмуртии грозит 6 лет за кражу имущества из домов и квартир

Вор ходил по квартирам и домам и проверял ручки дверей. Фото: архив

4 жителя Удмуртии подали заявление в полицию о квартирной краже.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выяснилось, что все преступления были совершены в ночное время. Как оказалось, двери в квартирах были открыты и воришке было нетрудно проникнуть в жилище.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель поселка Яр. Его отпечатки пальцев совпали с теми, что обнаружили на месте преступлений.

Кражи подозреваемый совершал по ночам. Он ходил по квартирам и домам и проверял ручки дверей. В случае, если дверь была открыта, проникал внутрь домов и забирал мобильные телефоны, деньги и банковские карты.

В ходе обыска квартиры мужчины, было изъято часть украденных вещей.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

За данное преступление мужчине грозит срок - до 6 лет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливаю причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории поселка Яр.

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