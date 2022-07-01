В Ижевске 2 июля впервые пройдет фестиваль электрокаров

2 июля в Ижевске на площадке технопарка «Нобель» впервые откроется фестиваль с выставкой электрокаров «ЭкоДрайв». Фото: vk.com/ecodrive18

2 июля в Ижевске на площадке технопарка «Нобель» впервые откроется фестиваль с выставкой электрокаров «ЭкоДрайв», который пройдет при поддержке администрации города и Корпорации развития республики.

Жители и гости Ижевска смогут посетить выставку электрокаров и гибридов, где будут представлены различные модели Tesla, Mazda, Chevrolet, Nissan и другие.

«Планируется презентация эксклюзивной для России модели спортивного электроседана, а также автомобиля на водороде, робототехники и БПЛА, которой пользуется ГУ МЧС по УР», - сообщают организаторы.

Кроме того, любой желающий по предварительной регистрации может стать пассажиром автомобилей, участвующих в автопробеге по улицам столицы Удмуртии. В 09:30 электрокары отправятся от парковки ТЦ «Аксион» на площадку технопарка «Нобель» - здесь пройдет торжественное открытие фестиваля и стартует развлекательно-познавательная программа.

В рамках мероприятия пройдет дискуссионное шоу «Автобитва»: владельцы электрокаров и экологи будут спорить с владельцами автомобилей с ДВС, обсуждая плюсы и минусы тех и других авто. Также все желающие смогут посетить лекторий по зарядным станциям и познакомиться с различными моделями зарядок, которые можно установить как дома, так и в общественных местах.

На фестиваль можно прийти с детьми – пока родители знакомятся с электрокарами, юные автомобилисты смогут увидеть и прокатиться на детских электромашинах, которые производятся в Удмуртии. Дошкольники и дети постарше смогут поучаствовать в научно-технических активностях от технопарка «Кванториум». Также состоится интеллектуально-развлекательная игра «Клеверия».

Все посетители смогут принять участие в розыгрыше призов, а после завершения фестиваля – уехать в автоколонне электромобилей до ТЦ «Аксион».

Место проведения: парковка и коворкинг технопарк «Нобель» , Воткинское шоссе, 170Е.

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