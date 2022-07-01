Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

В письме народный избранник отметил, что по текущему законодательству при регистрации прав собственности на недвижимость граждане обязаны уплатить пошлину в размере 2 000 рублей. В их число, как уточняет депутат, входят и пенсионеры, которые часто делают это при вступлении в наследство после смерти супруга или супруги.

По мнению Федорова, для пенсионеров эта сумма является существенной, особенно с учетом других трат, связанных с оформлением наследства.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — говорится в обращении.

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