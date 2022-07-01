Отобравших пиццу у ребенка подростков осудят в Ижевске

Резонансное ограбление произошло в мае этого года у дома №92 по улице Молодежной. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Ижевске в Устиновский районный суд направлено уголовное дело в отношении двух подростков, ограбивших 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, резонансное ограбление произошло в мае этого года у дома №92 по улице Молодежной. Два молодых человека 2007 года рождения вырвали из рук мальчика пакет с тремя пиццами и убежали.

«Ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме», - сообщили в региональном надзорном ведомстве.

За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

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