Отобравших пиццу у ребенка подростков осудят в Ижевске

Резонансное ограбление произошло в мае этого года у дома №92 по улице Молодежной. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии
В Ижевске в Устиновский районный суд направлено уголовное дело в отношении двух подростков, ограбивших 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Напомним, резонансное ограбление произошло в мае этого года у дома №92 по улице Молодежной. Два молодых человека 2007 года рождения вырвали из рук мальчика пакет с тремя пиццами и убежали.
«Ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме», - сообщили в региональном надзорном ведомстве.
За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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