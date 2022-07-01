Гороскоп на 2 июля: Тельцам не следует принимать сложные решения, Весы сблизятся с природой, а Скорпионам стоит отправиться к психологам

Весы сблизятся с природой Фото: Алена Селезнева

ОВЕН

Сейчас хорошее время, чтобы найти выход из сложной ситуации. Звезды советуют провести выходные в спокойной обстановке со своими близкими.

ТЕЛЕЦ

Ваши слова будут много значить для других. Подумайте хорошенько, что вы хотите сказать. Сейчас лучше не принимать судьбоносные решения. Лучше отложить их на некоторое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы должны прислушаться к своему внутреннему голосу. Ваша интуиция сильнее, чем когда-либо. Подходящий период для того, чтобы проявлять инициативу.

РАК

Сейчас хорошее время для встречи с родителями, особенно с женской частью семьи. Также удачными будут встречи с друзьями. От общения на этой неделе вы надолго зарядитесь энергией.

ЛЕВ

Работа в коллективе может принести негативный опыт. Вы будете слишком задумчивы, настраиваться на дела может быть сложно

ДЕВА

Хорошим решением было бы посвятить этот день своему духовному росту. Девы могут узнать о себе что-то новое и открыть себя с другой стороны. Также, это прекрасное время для выбора нового хобби.

ВЕСЫ

Благоприятный период для общения с природой. Прогуляйтесь в парке, встретьтесь с друзьями и семьей. Но даже прогулки в одиночестве принесут Весам огромный поток энергии.

СКОРПИОН

Сейчас вам нужно уделить внимание своему здоровью. Подходящий период для профилактики и посещения узких специалистов. Также, стоит проверить и свое ментальное состояние.

СТРЕЛЕЦ

Будьте осторожны в общении с людьми, старайтесь избегать конфликтов. Вы готовы рьяно отстаивать свою позицию, но не все люди готовы вас выслушать.

КОЗЕРОГ

День отлично подойдет для начала занятий новым видом спорта или продолжения тренировок. Также, вам стоит перестать быть такими нелюдимыми. Начните заводить новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ

Вы ощутите прилив сил, а ваши друзья этому поспособствуют. Самое время вернуться к давно забытому хобби.

РЫБЫ

Вам сейчас нужно грамотно распланировать свои дела на ближайшее время. На следующей неделе у вас такой возможности не представится.

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