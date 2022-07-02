Гороскоп на 3 июля: Близнецам пора напомнить людям о своей любви, а Тельцы наконец решат бытовые проблемы

Гороскоп для всех знаков зодиака Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

В этот день Овны смогут с легкостью решить поставленные задачи, однако окружающие не будут радовать вас такой же целеустремленностью. Не нервничайте, выдохните и позвольте людям двигаться в собственном ритме.

ТЕЛЕЦ

Тельцы наконец справятся с возникшими бытовыми проблемами и начнут наслаждаться воцарившимся порядком. Все вещи будут лежать на своих местах, а вам стоит наградить себя за труды.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам пора напомнить близким людям о своей любви. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания и подарки.

РАК

В доме Раков случится неожиданное прибавление. Возможно, в вашем доме появится внук, новый друг или даже кот. Главное, что вы будете этому рады.

ЛЕВ

Львов ждет спокойный и размеренный день, прекрасно подходящий для отдыха и развлечений в кругу семьи. Возможно, именно этот выходной вы и ждали весь прошлый месяц.

ДЕВА

У Дев возникнет большой соблазн распорядиться всеми благами в собственных интересах. Однако помните, что при использовании окружающих, вы можете остаться должны.

ВЕСЫ

Весы будут расположены творчески, с личной заинтересованностью будут относиться ко всему, что они делают. Не распыляйте свою энергию, занимаясь нестоящими делами.

СКОРПИОН

Скорпионам необходимо прекратить оглядываться на других и встать на собственный путь. Сегодня вы будете производить на окружающих впечатление крайне надежного человека.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сосредоточатся на рабочих проблемах, несмотря на выходной день. Будьте активными, и вы сможете облегчить продвижение по карьерной лестнице себе и своим близким, но не вмешивайтесь в дела, находящиеся вне вашей компетенции.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется исполнить собственные обещания. Однако помните, что чужие ожидания не всегда стоит оправдывать, иногда лучше направить ход событий по собственному пути.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям пора отдохнуть, ведь вы этого по-настоящему заслужили. Проведите время с близкими или порадуйте себя чем-то вкусным. Это ваш день.

РЫБЫ

Где бы Рыбы не находились, они могут открыть перед своими близкими новые захватывающие перспективы. Наверное, будет лишним призывать вас к осторожности, однако избегайте подозрительных авантюр.

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