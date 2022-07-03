До 25 градусов тепла ожидается в Ижевске 3 июля

Днем 3 июля в Ижевске ожидаются 23-25 °С и переменная облачность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 3 июля в Ижевске ожидаются 23-25 °С и переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер северный, 6-11 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление окажется в районе 748 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 67%, днем 51%, вечером 80%. Магнитное поле спокойное.

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