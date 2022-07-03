В Удмуртию ввезено более 150 тонн арбузов и дынь из Средней Азии

В июне в Удмуртию ввезено 152,6 тонны арбузов и дынь из Узбекистана и Казахстана Фото: Иван МАКЕЕВ

В июне в Удмуртию ввезено 152,6 тонны арбузов и дынь из стран Средней Азии, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 6 партий арбузов весом 133,1 т и 1 партии дыни весом 19,5 т, поступивших на территорию Удмуртской Республики из Республик Узбекистан и Казахстан», – говорится в сообщении.

Лабораторный анализ показал отсутствие карантинных объектов. Собственникам выдали акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), все арбузы и дыни допущены к реализации на территории республики.

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