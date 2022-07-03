Студенты Российского университета транспорта разработали систему прогнозирования ДТП

Система собирает данные о дорожных авариях в конкретном районе и сопоставляет их с погодными условиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Российского университета транспорта разработали систему прогнозирования уровня аварийно-опасной обстановки на дорогах. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу университета, решение они реализовали в ходе проектно-образовательного интенсива Университета 2035.

Система собирает данные о дорожных авариях в конкретном районе и сопоставляет их с погодными условиями. Так, с помощью исследований было установлено, что осенью аварии происходят, как правило, с большей частотой.

«Сам алгоритм прогнозирования берет за основу данные об архивных авариях и погоде из открытых источников, а потом пропускает объединенную таблицу через модель», — заявил лидер команды разработчиков Владислав Горбунов (цитата по RT).

Специалист добавил, что с имеющейся информацией о вероятных авариях водители получат возможность строить маршрут через другие районы.

Команда разработчиков планирует автоматизировать систему и внедрить ее на российский рынок.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один человек погиб при опрокидывании автомобиля на трассе в Удмуртии

В Удмуртии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

Места, притягивающие НЛО, и украденные шампура: 5 историй от жителей Удмуртии про встречи с пришельцами