Гороскоп на 4 июля: Ракам поступит соблазнительное предложение, а Скорпионам не стоит злоупотреблять алкоголем

Астропрогноз для всех знаков на завтра
Фото: Архив КП
ОВЕН
Удивительно продуктивный и приятный день. Настроение будет светлым и радостным, а практически любое ваше начинание закончится закономерным триумфом.
ТЕЛЕЦ
Ожидаются положительные сдвиги на личном фронте. Возможно, вас позовут на свидание. Лучше отказаться от дальних поездок.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня важна способность кооперироваться с другими людьми. Будете действовать в одиночку – обязательно проиграете.
РАК
Вам поступит весьма соблазнительное предложение. Соглашайтесь, не раздумывая. Звезды советуют отказаться от серьезных денежных трат.
ЛЕВ
Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. День пролетит очень быстро, но запомнится вам надолго – и с положительной стороны, и с отрицательной.
ДЕВА
Не садитесь за руль без крайней необходимости, особенно во второй половине дня. День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности.
ВЕСЫ
Обратите серьезное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. Звезды рекомендуют слушать свою интуицию и не бояться импровизировать.
СКОРПИОН
Тихий и спокойный денек. Крайне не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.
СТРЕЛЕЦ
Едва ли сегодня есть кто-то счастливее вас. Сумасшедшее везение сделает свое дело. Звезды советуют к этому не привыкать.
КОЗЕРОГ
Ваша самоуверенность сегодня будет играть вам в плюс. Пока другие будут сомневаться и просчитывать варианты, вы постоянно будете на шаг впереди.
ВОДОЛЕЙ
Появится соблазн пойти по легкой и короткой дороге, но не стоит - судьба вас таким образом проверяет. Во второй половине дня идти на не самые приятные для вас компромиссы.
РЫБЫ
Старайтесь сдерживать свои эмоции – как негативные, так и позитивные. Недоброжелатели не прочь воспользоваться ими в своих целях. Сегодня можно браться за любые проекты и начинания безо всякой опаски.
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