Гороскоп на 4 июля: Ракам поступит соблазнительное предложение, а Скорпионам не стоит злоупотреблять алкоголем

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Архив КП

ОВЕН

Удивительно продуктивный и приятный день. Настроение будет светлым и радостным, а практически любое ваше начинание закончится закономерным триумфом.

ТЕЛЕЦ

Ожидаются положительные сдвиги на личном фронте. Возможно, вас позовут на свидание. Лучше отказаться от дальних поездок.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня важна способность кооперироваться с другими людьми. Будете действовать в одиночку – обязательно проиграете.

РАК

Вам поступит весьма соблазнительное предложение. Соглашайтесь, не раздумывая. Звезды советуют отказаться от серьезных денежных трат.

ЛЕВ

Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. День пролетит очень быстро, но запомнится вам надолго – и с положительной стороны, и с отрицательной.

ДЕВА

Не садитесь за руль без крайней необходимости, особенно во второй половине дня. День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности.

ВЕСЫ

Обратите серьезное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. Звезды рекомендуют слушать свою интуицию и не бояться импровизировать.

СКОРПИОН

Тихий и спокойный денек. Крайне не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.

СТРЕЛЕЦ

Едва ли сегодня есть кто-то счастливее вас. Сумасшедшее везение сделает свое дело. Звезды советуют к этому не привыкать.

КОЗЕРОГ

Ваша самоуверенность сегодня будет играть вам в плюс. Пока другие будут сомневаться и просчитывать варианты, вы постоянно будете на шаг впереди.

ВОДОЛЕЙ

Появится соблазн пойти по легкой и короткой дороге, но не стоит - судьба вас таким образом проверяет. Во второй половине дня идти на не самые приятные для вас компромиссы.

РЫБЫ

Старайтесь сдерживать свои эмоции – как негативные, так и позитивные. Недоброжелатели не прочь воспользоваться ими в своих целях. Сегодня можно браться за любые проекты и начинания безо всякой опаски.

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