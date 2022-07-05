Блеск и красота: профессиональная чистка зубов в Ижевске доступна со скидкой 48 %

Сеть стоматологий «АПЕКС» дарит жителям Удмуртии скидку 48 % на ультразвуковую чистку зубов + AirFlow (ЭйрФлоу). Акция продлится до конца августа 2022 года.

Почему важно чистить зубы в клинике?

Только опытный врач может увидеть, насколько наши зубы нуждаются в профессиональной чистке. Ультразвуковая процедура избавит зубы от камня и зубных отложений, улучшит состояние десен и будет отличной профилактикой кариеса.

Результат будет виден сразу же?

Ощутимый результат специалисты сети стоматологий «АПЕКС» гарантируют уже после первой процедуры. Процесс чистки длится около получаса, за это время зубы становятся белее на несколько тонов, обретают блеск и ту самую красоту, о которой мы с вами мечтаем. Профессиональная чистка сделает вашу улыбку неотразимой.

А помогут вам профессионалы с большим опытом. Все пройдет быстро и безболезненно! Подарите себе белоснежную улыбку и уверенность!

Адреса и телефоны сети стоматологий «АПЕКС»:

ул. Петрова, 33б +7 (3412) 33-10-55

ул. Удмуртская, 257а +7 (3412) 33-03-13

ул. П.П. Берша, 18 +7 (3412) 33-10-11

Записаться на прием можно также на сайте apexstom.ru/promokod.

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