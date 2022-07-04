Гороскоп на 5 июля: у Раков будет благоприятный день, а Девы смогут реализовать амбициозные планы

Астропрогноз для всех знаков на завтра
Фото: Диля Ахмадишина
ОВЕН
Овнам сегодня стоит быть уверенными в действиях и стоять на своем: благодаря такому настрою представители знака смогут добиться успеха во всех делах. Запоминайте все интересные идеи – реализовать их получится уже в ближайшее время.
ТЕЛЕЦ
Тельцам звезды советуют быть внимательнее: сегодня будет сложно сосредоточиться на важных делах, из-за чего возможны ошибки. Зато день благоприятен для общения с близкими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит сосредоточиться на решении финансовых вопросов – все будет складываться удачно. А вот в серьезных разговорах нужно проявлять осторожность, иначе есть риск ссор и разногласий.
РАК
Ракам звезды обещают благоприятный день. Все задуманное будет получаться легко, а на окружающих при общении вы будете производить исключительно хорошее впечатление.
ЛЕВ
День прекрасно подходит для совершения крупных покупок и заключения сделок. Вероятно появление новых возможностей: не отказывайтесь от них.
ДЕВА
Для реализации амбициозных планов день подходит как нельзя лучше. Держа ситуацию под контролем, вы легко сможете продвинуться вперед. А от стресса и тревожности легко помогут избавиться бытовые дела.
ВЕСЫ
Весам стоит доверять своей интуиции: она подскажет, что нужно сделать, чтобы дела пошли в гору. Сегодня возможны полезные знакомства.
СКОРПИОН
Беритесь только за то, что кажется действительно важным: торопливость и желание сделать все дела сразу помешают довести начатое до конца. День прекрасно подходит для творческих экспериментов.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов сегодня крайне непростой день, придется решать сразу несколько задач одновременно. Однако стоит смело браться за дело, и вы справитесь со всеми проблемами.
КОЗЕРОГ
Все важные дела стоит завершить в первой половине дня. А вот вечер прекрасно подходит для отдыха: в компании друзей или в одиночку.
ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь просить помощи у близких, если не справляетесь – сегодня их поддержка будет особенно кстати. Но не пытайтесь контролировать действия окружающих – будут возникать споры, которые испортят настроение.
РЫБЫ
Сегодня Рыбы легко могут поддаваться на провокации и злиться по пустякам. Старайтесь избегать конфликтов и думать о приятном, тогда день пройдет благополучно.
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