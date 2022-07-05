Без дождей и +23 градуса обещают в Ижевске 5 июля

В Ижевске ожидается хорошая погода
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 5 июля.
По прогнозам удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без дождей.
Днем температура воздуха составит +21..+23 °С.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
По прогнозам Яндекс.Погоды, атмосферное давление будет 752 мм рт. ст., магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.
Желаем вам отличного дня!
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