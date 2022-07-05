Без дождей и +23 градуса обещают в Ижевске 5 июля

В Ижевске ожидается хорошая погода Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 5 июля.

По прогнозам удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без дождей.

Днем температура воздуха составит +21..+23 °С.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

По прогнозам Яндекс.Погоды, атмосферное давление будет 752 мм рт. ст., магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьник из Сарапула представит Удмуртию в экспедиции к Северному полюсу

Уроженка Ижевска станет министром образования ДНР

Прогноз погоды на неделю в Ижевске: тепло и без существенных осадков