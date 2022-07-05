Крестный ход с чудотворной иконой святителя Николая пройдет в Сарапуле

Чудотворная икона святителя Николая. Фото: ru.wikipedia.org

20 июля состоится традиционный Сарапульский Казанский крестный ход с чудотворной иконой святителя Николая. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульской епархии.

Икону из Никольского храма села Николо-Березовка сначала встретят в речном порту Сарапула, потом пронесут по улице Труда в Покровский кафедральный собор.

В соборе икона пробудет до 23 июля. Потом ее перенесут в храм Воскресения Христова – там пройдут праздничные богослужения на день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

После праздника чудотворный образ вернется в Николо-Березовку.

Отметим, икона всегда славилась чудесами исцеления от недугов, а также предотвращения эпидемий.

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