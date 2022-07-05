70 музыкантов, фаер-шоу и фейерверк: 23 июля на стадионе «Зенит» в Ижевске состоится КАВЕР FEST

Фото: borisbilet.ru

В Ижевске пройдет грандиозное музыкальное событие – КАВЕР FEST. Сразу 70 музыкантов из 14 известных кавер-коллективов исполнят 55 знаменитых зарубежных и русских хитов. Шесть песен все музыканты исполнят вместе, а это 14 вокалистов, 14 барабанщиков, 14 бас-гитаристов и 28 гитаристов.

По словам организатора фестиваля Юлии Гершман, событие уникально для России: такие фесты очень популярны за рубежом и объединяют тысячи людей. В Москве была попытка организовать подобное мероприятие, но оно получилось не таким масштабным. И вот впервые в истории Ижевск станет точкой притяжения, соберет вокруг себя многих!

Когда и где пройдет: Ижевск, 23 июля в 18:00 на сцене стадиона «Зенит». Кто выступит: KENNEDY PARK, «Камичи», «Альварес», «Серебряный молоток», My bad, «ОРКЕСТР ДЗЕН», ВИА «Картина», «Время пришло», «Больше чем три», «Эксперимент», Parkway, «Без комментариев», «Грязный город» и «Бриллиант`s». Что исполнят: 55 знаменитых зарубежных и русских хитов (70 % произведений будут русскими).

Пока организаторы держат в секрете тайминг и то, какие именно хиты прозвучат на сцене. Для посетителей это будет сюрпризом. Но кое-что они раскрыли: в завершение фестиваля зрители увидят фаер-шоу и большой фейерверк. Также на КАВЕР FEST запланированы байкер-шоу и выступление команды чирлидинга.

«Будет выступать и подростковая группа, в которой поют 16-летние ребята. Они впервые выйдут на сцену на таком большом фестивале и сейчас активно проводят репетиции», – рассказывает Юлия Гершман.

Частично КАВЕР FEST станет благотворительным мероприятием. Дети до 12 лет смогут пройти на фестиваль бесплатно. Еще организаторы выделяют бесплатные билеты для людей с инвалидностью и военных, которые вернулись со спецоперации или находятся в отпуске.

КАВЕР FEST проводится региональным отделением общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Фестиваль приурочен к 20-летию организации. Инициатором проведения мероприятия стал глава комитета по культуре и киномедиаиндустрии Сергей Юрьевич Штепа.

Билеты на КАВЕР FEST стоят от 700 рублей, приобрести их можно на сайте «Борис Билет».

ИП Рубиновский Борис Александрович. ОГРН 304183136300052. УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 409-89

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