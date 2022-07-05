МТС первым из операторов обеспечил связью крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение Удмуртии

Фото: архив «КП» в Ижевске

Компания «МТС» завершила работы по установке и запуску телеком-оборудования на территории РКПБ в Ижевске и первой из операторов обеспечила стабильным интернетом и голосовой связью все этажи здания медицинского учреждения и прилегающую территорию.

РКПБ в Ижевске является самым крупным лечебно-профилактическим учреждением в Удмуртии и оказывает амбулаторную и стационарную помощь. В больницу принимаются пациенты из всех городов и районов Удмуртии для оказания диагностической, лечебной и экспертной помощи, а также для проведения медкомиссии для замены или получения водительских прав. Установленное МТС телеком-оборудование способно обеспечить доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данных даже в период повышенной нагрузки. Теперь врачи и посетители медицинского учреждения могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, а жители близлежащих домов – использовать мобильный 4G-интернет как для связи с родными, так и для организации собственного досуга.

«Обеспечение лечебного учреждения высокоскоростным доступом в интернет поможет врачам работать более оперативно; кроме того, МТС располагает современными цифровыми продуктами для решения задач разного уровня. Например, бесконтактное измерение температуры, интегрированное в системы контроля допуска, позволит выявить людей с симптомами заболеваний и предотвратить распространение инфекции. Умное видеонаблюдение обеспечит безопасность пациентов и врачей на территории больницы. Эти и другие решения МТС готова развернуть в медицинских учреждениях республики», – отметил директор филиала МТС в Удмуртии Николай Рупасов.