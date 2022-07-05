Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Если человек не идет на диспансеризацию, то диспансеризация должна прийти к нему»

лава региона обратился к жителям с призывом пройти диспансеризацию. Фото: Эдуард Карипов, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Диспансеризация и профилактические осмотры должны стать основным способом выявления заболеваний на ранних стадиях. Об этом в ходе стратегической сессии, посвященной вопросам развития здравоохранения, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Уважаемые коллеги, главы районов и главные врачи, первая наша задача - это сохранение здоровья населения республики. Поэтому для нас на ближайшие 2 месяца, пока не начался очередной рост заболеваемости, наряду с реализацией национальных проектов задача номер один - это диспансеризация и углубленная диспансеризация», - заявил он.

По итогам первого полугодия 2022 года диспансеризацией охвачено 38,2% жителей республики, углубленной диспансеризацией – 33,3%, профилактическими медосмотрами – 22,3%. По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко, эти показатели необходимо увеличивать

. «К сожалению, по разным причинам у населения пока не выработалось хорошее правило ходить в поликлинику с профилактической целью, и в первую очередь это касается мужского трудоспособного населения в возрасте 40-55 лет. Подавляющее большинство граждан этой категории не были в медицинских организациях более 2 лет. На сегодняшний день это самая уязвимая категория. Именно в этой возрастной группе при диспансеризации впервые выявляются не только болезни сердца, но и онкологические заболевания», - отметила она.

По словам Петренко, многие больницы стараются привлечь граждан новыми способами диспансеризации – это диспансеризация в субботние дни и в вечернее время, диспансеризация за 24 часа, а также предоставление гражданам бонусных исследований. В некоторых районах медработники проводят профосмотры прямо на предприятиях. Тем не менее, отмечает она, без вовлечения в эту работу руководителей предприятий и глав районных администраций достичь целевых показателей будет непросто.

Александр Бречалов привел в пример активную позицию некоторых руководителей предприятий.

«Как пример - Шарканский район, где ко мне обратилась руководитель предприятия «Шаркан трикотаж» Надежда Георгиевна Зайнакова. У нее работают более 300 женщин, которым необходимо обследование. Да, есть сложности с кадрами в Шарканской районной больнице, мы их понимаем. Но мы приняли решение во взаимодействии с руководителем предприятия, и отправляем туда передвижной маммограф и бригаду узких специалистов. Это касается не только работников этого предприятия, но вообще желающих в Шаркане углубленную диспансеризацию пройти», - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что такой формат взаимодействия должен использоваться повсеместно в каждом районе и в каждом городе, и призвал максимально приблизить диспансеризацию к людям и обеспечить все условия для ее проведения.

Глава региона обратился к жителям с призывом пройти диспансеризацию.

Уважаемые жители республики, если вы не идете на диспансеризацию, тогда диспансеризация придет к вам. Это может звучать жестко, но иногда надо принуждать к сохранению здоровья, потому что у среднестатистических жителей «пока же ничего не болит», а потом уже поздно. Диспансеризация и профосмотры - это отличная возможность сработать на упреждение» - заявил Александр Бречалов.

По его словам, для диспансеризации на предприятия будут направляться специальные бригады с необходимым оборудованием.

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