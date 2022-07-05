Гороскоп на 6 июля: Близнецы могут безответно влюбиться, а Девам нельзя рисковать

Близнецы могут безответно влюбиться Фото: Константин ИВШИН

ОВЕН

В первой половине дня возникнет множество поводов для грусти. Если вы планировали дальнюю поездку, лучше от нее отказаться. Звезды советуют не бояться перемен и больше доверять своей интуиции.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды советуют быть внимательнее: сегодня будет сложно сосредоточиться на важных делах, из-за чего возможны ошибки. Зато день благоприятен для общения с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут безответно влюбиться. К сожалению, это надолго. Тем не менее, звезды намекают, что побороться за сердце объекта вашей страсти обязательно стоит.

РАК

Эмоциональный фон будет «скакать». Постарайтесь держать себя в руках – пусть это и будет совсем непросто. С важными делами рекомендуется покончить до обеда – во второй половине дня вам будет не до них.

ЛЕВ

День новых знакомств и удивительных открытий. День довольно напряженный с эмоциональной точки зрения, особенно первая его половина. Как никогда важно уметь договариваться и решать проблемы мирным путем.

ДЕВА

Сегодня вам противопоказано рисковать. Тщательно продумывайте каждый свой шаг. Звезды советуют на время закрыться от информационного шума.

ВЕСЫ

День будет тихим и спокойным. Крайне не рекомендуется сплетничать и просто обсуждать кого бы то ни было за глаза. Стоит проводить больше времени на свежем воздухе.

СКОРПИОН

Вероятны конфликты с начальством. Помогая другим, не забывайте и про себя-любимого. Вечером вам предстоит непростой разговор со второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ

Не ведитесь на флирт со стороны малознакомых людей – вас пытаются обмануть и оставить ни с чем. Звезды пророчат ощутимые перемены в личной жизни.

КОЗЕРОГ

Козероги встанут перед крайне непростым выбором. Звезды советуют слушать свое сердце, но при этом не пренебрегать советами родных и близких людей.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня очень важно доводить начатое до конца. Не торопитесь с принятием решений, даже самых незначительных

РЫБЫ

Придется на некоторое время наступить на горло собственной индивидуальности ради достижения какой-то цели. Если вы этого не сделаете, то буквально все, чего вы достигли в последнее время, пойдет прахом.

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