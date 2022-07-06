6 июля в Ижевске солнечно и даже жарко

Ну вот и дождались! Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, ижевчане! На календаре среда, 6 июля. Успели уже выпить чашку утреннего кофе или чая? А сейчас самое время узнать о погоде на предстоящие сутки.

По прогнозам синоптиков, днем преимущественно ясно, +27 градусов, ветер северо-западный 4-5 м\с. Ночью ясно, +14 градусов, ветер северо-западный 1-2 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 37 %, магнитное поле спокойное.

Позитивного тебе дня, Ижевск!

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