6 июля в Ижевске солнечно и даже жарко

Ну вот и дождались!
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, ижевчане! На календаре среда, 6 июля. Успели уже выпить чашку утреннего кофе или чая? А сейчас самое время узнать о погоде на предстоящие сутки.
По прогнозам синоптиков, днем преимущественно ясно, +27 градусов, ветер северо-западный 4-5 м\с. Ночью ясно, +14 градусов, ветер северо-западный 1-2 м\с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 37 %, магнитное поле спокойное.
Позитивного тебе дня, Ижевск!
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