Специалисты «Ижстали» приняли участие в форуме «ИННОВА»

Фото: «Ижсталь»

Молодые специалисты завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отмечены дипломами Всероссийского форума студентов и молодых специалистов «ИННОВА-2022».

Форум проводился на базе Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, Союза машиностроителей России и правительства Удмуртской Республики. Он был посвящен поиску идей и разработке концептов проектных решений по цифровизации экономики и импортозамещению.

Фото: «Ижсталь»

«Ижсталь» на форуме представляли специалист по экологической безопасности Антонида Лекомцева и специалист по охране труда Дарья Симакова. Они посетили мастер-классы, посвященные управлению проектами, созданию стартапов, поиску инновационных решений методом дизайн-мышления, формированию коммуникационных навыков и личностных качеств. Приняли участие в разработке и защите проектов по созданию инновационных продуктов, призванных облегчить жизнь современного человека, в решении кейсов от ведущих отечественных компаний, представляющих различные отрасли экономики, а также в спортивных и интеллектуальных состязаниях.

По итогам форума специалисты «Ижстали» в составе команд стали победителями и призерами конкурса проектов, а также победителями турнира по волейболу