В Ижевске иномарка сбила 5-летнего мальчика

Hyundai Solaris сбил 5-летнего мальчика. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Поздно вечером 5 июля на дворовой территории у дома №34 по улице Восточной в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что около 21:20 40-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 5-летнего мальчика.

«В результате ДТП пешеход получил травмы», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее и снижать скорость при проезде дворовых территорий. Родителей призывают не терять бдительность во время прогулок с детьми.

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