Гороскоп на 7 июля: секс с незнакомцем у Весов, эмоциональные качели у Овнов и блудные помыслы у Тельцов

Астропрогноз для всех знаков на завтра
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
ОВЕН
Разброс эмоций будет просто чудовищным, на грани шизофрении. Этому поспособствуют как внешние, так и внутренние факторы. Ближе к вечеру эмоциональный фон стабилизируется – постарайтесь до этого времени не наделать непростительных ошибок.
ТЕЛЕЦ
С самого утра Тельцов начнут терзать совершенно несвойственные им блудные помыслы. Чувственный аспект реальности выйдет на первый план. Сдерживать себя или же окунуться в пленительный омут плотских утех – решать вам – однако звезды советуют не убирать далеко здравый смысл и хотя бы изредка к нему прислушиваться.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придется выбирать между общественным благом и личным успехом. Для большинства представителей знака выбор в ту или иную сторону будет очевиден, а остальным звезды советуют прислушаться к интуиции.
РАК
Вам пора сменить круг общения – нынешний вас угнетает, причем во всех смыслах и отношениях. Возможно, вы сами это еще не осознали, но вот вам отличный повод призадуматься и осознать.
ЛЕВ
Будьте честны – и перед окружающими, и перед собой. Вранье даст кратковременный сиюминутный результат, спору нет. Но «вдолгую» вас и вашу душу может спасти только и исключительно правда.
ДЕВА
Возникнет больше количество мелких бытовых проблем. Без импровизации сегодня никуда, ибо все планы отправятся псу под хвост. Ни в коем случае не отказывайтесь от посторонней помощи.
ВЕСЫ
Не поверите, но звезды сулят вам страстный секс с незнакомцем. Причем чем меньше вы в это верите, тем выше вероятность того, что это произойдет. Не планируйте ничего на вечер!
СКОРПИОН
Скорпионы неожиданно окажутся в центре внимания. Высока вероятность новых знакомств. Скучно сегодня точно не будет.
СТРЕЛЕЦ
Вы столкнетесь с холодным отношением со стороны второй половинки. Ищите причину в себе.
КОЗЕРОГ
Не лучший день для любых финансовых операций. Также лучше не обсуждать кого бы то ни было у него за спиной – это чревато как минимум легким конфузом.
ВОДОЛЕЙ
Сконцентрируйтесь на одной – максимум двух задачах; не забывайте, что силы и время ограничены. Вечером вы немного взгрустнете, но иногда это даже полезно.
РЫБЫ
Сегодня очень важно умение прощать. Удача будет сопутствовать великодушным представителям знака. Найдите в себе силы забыть старые обиды, пора двигаться дальше.
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