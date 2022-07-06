Гороскоп на 7 июля: секс с незнакомцем у Весов, эмоциональные качели у Овнов и блудные помыслы у Тельцов

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ОВЕН

Разброс эмоций будет просто чудовищным, на грани шизофрении. Этому поспособствуют как внешние, так и внутренние факторы. Ближе к вечеру эмоциональный фон стабилизируется – постарайтесь до этого времени не наделать непростительных ошибок.

ТЕЛЕЦ

С самого утра Тельцов начнут терзать совершенно несвойственные им блудные помыслы. Чувственный аспект реальности выйдет на первый план. Сдерживать себя или же окунуться в пленительный омут плотских утех – решать вам – однако звезды советуют не убирать далеко здравый смысл и хотя бы изредка к нему прислушиваться.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придется выбирать между общественным благом и личным успехом. Для большинства представителей знака выбор в ту или иную сторону будет очевиден, а остальным звезды советуют прислушаться к интуиции.

РАК

Вам пора сменить круг общения – нынешний вас угнетает, причем во всех смыслах и отношениях. Возможно, вы сами это еще не осознали, но вот вам отличный повод призадуматься и осознать.

ЛЕВ

Будьте честны – и перед окружающими, и перед собой. Вранье даст кратковременный сиюминутный результат, спору нет. Но «вдолгую» вас и вашу душу может спасти только и исключительно правда.

ДЕВА

Возникнет больше количество мелких бытовых проблем. Без импровизации сегодня никуда, ибо все планы отправятся псу под хвост. Ни в коем случае не отказывайтесь от посторонней помощи.

ВЕСЫ

Не поверите, но звезды сулят вам страстный секс с незнакомцем. Причем чем меньше вы в это верите, тем выше вероятность того, что это произойдет. Не планируйте ничего на вечер!

СКОРПИОН

Скорпионы неожиданно окажутся в центре внимания. Высока вероятность новых знакомств. Скучно сегодня точно не будет.

СТРЕЛЕЦ

Вы столкнетесь с холодным отношением со стороны второй половинки. Ищите причину в себе.

КОЗЕРОГ

Не лучший день для любых финансовых операций. Также лучше не обсуждать кого бы то ни было у него за спиной – это чревато как минимум легким конфузом.

ВОДОЛЕЙ

Сконцентрируйтесь на одной – максимум двух задачах; не забывайте, что силы и время ограничены. Вечером вы немного взгрустнете, но иногда это даже полезно.

РЫБЫ

Сегодня очень важно умение прощать. Удача будет сопутствовать великодушным представителям знака. Найдите в себе силы забыть старые обиды, пора двигаться дальше.

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