В России предложили внести изменения в правила определения проживания ребенка после смерти родителя

Сейчас в случае смерти одного родителя, проживавшего с ребенком, его передают второму родителю, даже если ранее они никогда друг друга не видели Фото: Константин ИВШИН

В России предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребенка в случае смерти или недееспособности родителя, с которым он жил, для принятия решения по определению места его дальнейшего проживания. Эта экспертиза будет необходима в случае, если второй родитель долгое время не появлялся.

С таким предложением к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Копия ее обращения имеется в распоряжении RT.

В беседе с RT Волынец пояснила, что в обращении речь идет о детях, постоянно проживающих с одним родителем и при этом не поддерживающих отношения со вторым.

По словам Волынец, сейчас в случае смерти одного родителя, проживавшего с ребенком, его передают второму родителю, даже если ранее они никогда друг друга не видели. Органы опеки вынуждены отказать бабушке, тете или другим близким людям ребенка.

Волынец отметила, что в статье 57 Семейного кодекса говорится, что ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, и может быть заслушан на любом судебном или административном разбирательстве.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной психолого-педагогической экспертизы в случае смерти (тюремного заключения, недееспособности) родителя, с которым проживал ребёнок, для принятия решения по определению места дальнейшего его проживания», — говорится в тексте письма.

Также Волынец намерена направить обращение на имя председателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей.

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