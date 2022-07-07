Грозы ожидаются в Удмуртии днем и вечером 8 июля

Днем и вечером 8 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Днем и вечером 8 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по дела ГО и ЧС республики со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.
Жителей призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.
Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.
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