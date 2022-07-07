Москвич нашел записку с просьбой о помощи в коробке из-под мебели из Удмуртии

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Житель Москвы обратился в полицию с сообщением о том, что обнаружил записку с просьбой о помощи в коробке из-под мебели, произведенной на фабрике в Воткинске. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «РИА Новости».
В послании утверждается, что людей удерживают в качестве заложников.
По данному факту управление МВД по Удмуртии проводит проверку.
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