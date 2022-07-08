8 июля в Ижевске ясно и +29 градусов

Сегодня будет жарко! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, ижевчане! Пятница, 8 июля, на календаре. Пока вы собираетесь начать последний рабочий день недели, расскажем о погоде на предстоящие сутки.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ясно, +29 градусов, ветер южный 1-2 м/с. Ночью ясно, +16 градусов, ветер южный 1-2 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха днем 39 %, ночью – 80 %, магнитное поле спокойное.

Доброй тебе пятницы, Ижевск!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пора гулять: этнокомплексы, усадьбы и заповедники Удмуртии, которые можно посетить в выходные

В Удмуртии размыв берега реки Нылга угрожает жилым домам

В Удмуртии вновь массово гибнут пчелы