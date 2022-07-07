Гороскоп на 8 июля: миллион сомнений у Овнов и нехватка внимания у Скорпионов

Астропрогноз на завтра для всех знаков Фото: Архив КП

ОВЕН

Сегодня вы будете крайне нерешительны, и это обязательно выйдет вам боком. Отбросьте все сомнения и двигайтесь вперед, пока не поздно.

ТЕЛЕЦ

Удивительно продуктивный и приятный день. Настроение будет светлым и радостным, а практически любое ваше начинание закончится закономерным триумфом.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Крайне не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Сегодня можно браться за любые проекты и начинания безо всякой опаски.

РАК

Звезды советуют быть внимательнее: сегодня будет сложно сосредоточиться на важных делах, из-за чего возможны ошибки. Зато день благоприятен для общения с близкими людьми.

ЛЕВ

Вам стоит сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Удача будет на вашей стороне. Лимит везения не бесконечен, но пока есть возможность, стоит этим воспользоваться.

ДЕВА

Вероятны конфликты с начальством. Идеальный день для путешествий и дальних поездок. Звезды пророчат ощутимые перемены в личной жизни.

ВЕСЫ

Энергия будет бить ключом. Вы сможете выполнять несколько задач одновременно, однако звезды советуют сосредоточиться на чем-то одном.

СКОРПИОН

Вы ощутите острую нехватку внимания – покажется, что окружающим на вас плевать. Однако уже вечером вы поймете, что это совершенно не так.

СТРЕЛЕЦ

Возможны приятные сюрпризы на личном фронте. Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать.

КОЗЕРОГ

На работе все будет просто прекрасно, чего не скажешь о личной жизни. Очень многое будет зависеть от вашей смелости и решительности.

ВОДОЛЕЙ

Идеальный день, чтобы научиться чему-то новому. Творческие представители знака испытают мощный прилив вдохновения.

РЫБЫ

Сегодня вы очень легко поддаетесь чужому влиянию. Этим обязательно воспользуются недоброжелатели. Включите критическое мышление и не позволяйте на себе ездить.

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