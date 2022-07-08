В Ижевске временно изменится движение автобусов №12 и 27

В Ижевске в ближайшие выходные изменится схема движения автобусных маршрутов №12 и №27. Фото: Амир Закиров

В Ижевске в ближайшие выходные в связи с реконструкцией магистральной теплотрассы на пересечении улиц 10 лет Октября и Серова изменится схема движения автобусных маршрутов №12 и №27. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Напомним, в связи с вышеупомянутыми работами будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Серова от дома №40 до улицы 10 лет Октября, а также по улице 10 лет Октября от дома № 34 до улицы Серова по ходу движения к улице 9 лет Января.

В указанное время автобусы №12 и 27 будут курсировать по следующей схеме:

- В сторону улицы М. Петрова: Удмуртская – Буммашевская – 9-е Января – Ворошилова;

- В сторону центра (без изменений): Ворошилова – 9-е Января – 10 лет Октября.

Ранее сообщалось, что по той же причине будет временно закрыто движение трамваев от ул. Тимирязева до кольца в микрорайоне Буммаш.

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