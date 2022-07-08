Третий полуфинал фестиваля «Голос Удмуртии» пройдет в Ижевске 9 июля

Уже завтра, 9 июля, в ДК «Интеграл» в Ижевске состоится третий по счету полуфинал песенного конкурса «Голос Удмуртии» (6+). Участники, чьи заявки прошли отбор, сразятся за право выступить в финале и выиграть 300 тысяч рублей на путешествие по России.

Заявку на участие в «Голосе Удмуртии» может подать любой желающий. Жюри оценивает вокал, сценический образ, выбор песни, подачу, умение держаться на сцене. Непрофессиональные исполнители могут заявить о себе на всю республику и- возможно - сделать первый шаг к профессиональной карьере.

В полуфинале примут участие более 20 исполнителей. Так, выступят 10-летняя Арина Чиркова с песней «Хрюшки», методист Семен Талызин, который исполнит цыганскую песню «Бах бари», 10-летняя Валерия Ердакова с песней «Небо славян». Елена Дегтярева, Елена Чунарева и Анастаса Чунарева втроем исполнят песню «За речкой», а дизайнер Марина Поторочина выступит с авторской песней «Молчи».

Кроме того, Андрей Брацихин, ректор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, исполнит композицию «Звон».

Организаторы приглашают на полуфинал всех, кто желает поддержать участников или просто послушать их выступления. Мероприятие начнется в 15:00, вход свободный. Кроме того, можно будет посмотреть прямую трансляцию в сообществе «КП-Ижевск» во «ВКонтакте», а также в группах радио «Адам» и портала IZHLIFE.

Всего запланировано 8 таких полуфиналов в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге. После 15 августа по итогам всего оборочного тура будут отобраны лучшие исполнители – они выступят на гала-концерте проекта «Голос Удмуртии», который пройдет 9 сентября на Центральной площади Ижевска. После финального выступления жюри выберет победителей проекта – лучшие в 8 номинациях получат ценные призы, а обладатель Гран-при отправится в путешествие по стране.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выбрать песню на русском или своем родном языке, которую вы хотели бы исполнить (она может быть и авторской), записать ее исполнение в аудиоформате и заполнить форму на сайте golosudm.ru. Если вы пройдете отбор, организаторы свяжутся с вами и пригласят на один из полуфиналов, которые проходят в июле и августе в разных городах Удмуртии. Последний день приема заявок – 11 августа.

Напомним, конкурс организован компанией Centre digital & media, радио «Адам» (104.5 FM, 12+) и АУ УР «Центр активных коммуникаций» при поддержке Правительства Удмуртской республики.

Все подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте проекта golosudm.ru или по телефону в Ижевске (3412) 945-045.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организатор – АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045. 6+

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии: «Чайковского отменить нельзя!»

Реконструкцию Театра юного зрителя в Ижевске планируют завершить в ноябре 2022 года

Вокруг ледового дворца в Ижевске устанавливают ограждение