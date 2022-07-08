Гороскоп на 9 июля: Стрельцам станет страшно, Овны будут купаться в любви, а Козерогам стоит быть осторожнее с солнцем

Овны будут купаться в любви Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ОВЕН

Овны, ваше предчувствие вас не обманывает. Скоро вы будете купаться в любви, комплиментах и внимании.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, пора доставать ваш лучший пляжный наряд и отправляться к водоему. День у реки или моря подарит вам массу приятных эмоции, а также новых интересных знакомств с противоположным полом.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, оставьте будничные заботы сегодня. Постарайтесь как следует отдохнуть. Посетите шумную вечеринку, выберетесь на шашлыки. Не исключено, что это день принесет вам много разных новостей.

РАК

Раки, сегодня летать в облаках - не лучшая идея. Влюбленность это хорошо, но не стоит отключать разум, особенно, если вы не уверены в избраннике.

ЛЕВ

Львы, вам следует прислушаться к мнению друзей. Ваша вторая половинка ведет себя не совсем честно с вами. Будьте осторожны, не идите на поводу у красивых глаз.

ДЕВА

Девы, сегодня вам следует грамотно распределить ваш бюджет. Не стоит покупать что-то очень дорогое, особенно, если в этом нет острой необходимости. Лучше отложите покупку мечты до лучших времен.

ВЕСЫ

Весы, сегодня вам стоит уделить внимание здоровью своих близких. Один из членов вашей семьи может почувствовать себя плохо. Ему может понадобиться ваша забота и уход. Побудьте этим вечером с семьей.

СКОРПИОН

Скорпионы, если ваш домашний питомец очень сильно напакостничал, то не стоит его сильно ругать. Таким неприятным способом он пытается сказать вам что-то очень важное.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня на пороге вашего дома может оказаться неожиданный гость. Вы будете очень удивлены возвращением этого человека в вашу жизнь. Не исключено, что вам может стать страшно.

КОЗЕРОГИ

Козероги, будьте осторожны с солнцем сегодня. Есть вероятность обгореть или получить солнечный удар. Не стоит проверять себя на прочность и бросать ему вызов.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, сегодня в вашей жизни наступит новый этап. Возможно, вам предложат новую работу, интересный проект или руки и сердце.

РЫБЫ

Рыбы, ваш бывший коллега сегодня вас приятно удивит. Ваше сердце пустится в пляс, а на щеках появится румянец. Ох, Рыбы, так и до свадьбы недалеко.

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