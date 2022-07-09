До +30 °С обещают в Ижевске 9 июля

В Ижевске 9 июля обещают жаркую погоду. Фото архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +28…+30 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Ночью ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит +15…+17 °С.

Хорошего вам дня!

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