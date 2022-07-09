Гороскоп на 10 июля: Овны найдут сладкий клад, Дев захотят прокатить, а Козерогам стоит быть аккуратнее с напитками

Астропрогноз на день для всех знаков зодиака. Фото: архив
ОВЕН
Овны, сегодня ваш день будет наполнен различными сладостями. Шоколад, пирожные, мороженое и даже большой торт. Овны, вы что, нашли сладкий клад?
ТЕЛЕЦ
Тельцы, вам сегодня следует остаться дома и дать своему организму отдохнуть. Отличный фильм и душевные разговоры станут отличным отдыхом для вас.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, не стоит принимать все близко к сердцу. Любая черная полоса пройдет, а мелкие неудачи только сделают вас сильнее. Не унывайте, Близнецы.
РАК
Раки, если вы задумали поиграть с кем-то в прятки, то стоит хорошенько все обдумать. Это может закончиться не так, как вам бы хотелось.
ЛЕВ
Львы, вам стоит быть честными со своей второй половинкой. Если у вас есть какие-то претензии, то лучше высказать их прямо, а не держать в себе.
ДЕВА
Девы, сегодня вас захотят прокатить. А вот на машине или на аттракционе - это выбирать вам. За ваше внимание будут бороться несколько претендентов.
ВЕСЫ
Весы, сегодня отличный день для семейного пикника или рыбалки. Доставайте свои платки и удочки и вперед на природу.
СКОРПИОН
Скорпионы, если вам понравилась какая-то вещь - купите ее. Сегодня прекрасный день, для того, чтобы порадовать себя обновкой.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, сегодня стоит доверять лишь поступкам. Слова хоть и красивый способ выразить чувства, но поступки могут сказать гораздо больше.
КОЗЕРОГИ
Козероги, сегодня следует быть аккуратнее с напитками. Лучше употреблять то, что вы уже пили, чтобы избежать проблем с желудком.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, постарайтесь отложить мысли о работе и погрузитесь в домашние дела. Вашим близким очень многое хочется вам рассказать и показать.
РЫБЫ
Рыбы, сегодня улыбка будет вашим главным оружием. Но цельтесь метко, иначе есть вероятность попасть в неловкую ситуацию.
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