Гороскоп на 10 июля: Овны найдут сладкий клад, Дев захотят прокатить, а Козерогам стоит быть аккуратнее с напитками

Астропрогноз на день для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, сегодня ваш день будет наполнен различными сладостями. Шоколад, пирожные, мороженое и даже большой торт. Овны, вы что, нашли сладкий клад?

ТЕЛЕЦ

Тельцы, вам сегодня следует остаться дома и дать своему организму отдохнуть. Отличный фильм и душевные разговоры станут отличным отдыхом для вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, не стоит принимать все близко к сердцу. Любая черная полоса пройдет, а мелкие неудачи только сделают вас сильнее. Не унывайте, Близнецы.

РАК

Раки, если вы задумали поиграть с кем-то в прятки, то стоит хорошенько все обдумать. Это может закончиться не так, как вам бы хотелось.

ЛЕВ

Львы, вам стоит быть честными со своей второй половинкой. Если у вас есть какие-то претензии, то лучше высказать их прямо, а не держать в себе.

ДЕВА

Девы, сегодня вас захотят прокатить. А вот на машине или на аттракционе - это выбирать вам. За ваше внимание будут бороться несколько претендентов.

ВЕСЫ

Весы, сегодня отличный день для семейного пикника или рыбалки. Доставайте свои платки и удочки и вперед на природу.

СКОРПИОН

Скорпионы, если вам понравилась какая-то вещь - купите ее. Сегодня прекрасный день, для того, чтобы порадовать себя обновкой.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня стоит доверять лишь поступкам. Слова хоть и красивый способ выразить чувства, но поступки могут сказать гораздо больше.

КОЗЕРОГИ

Козероги, сегодня следует быть аккуратнее с напитками. Лучше употреблять то, что вы уже пили, чтобы избежать проблем с желудком.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, постарайтесь отложить мысли о работе и погрузитесь в домашние дела. Вашим близким очень многое хочется вам рассказать и показать.

РЫБЫ

Рыбы, сегодня улыбка будет вашим главным оружием. Но цельтесь метко, иначе есть вероятность попасть в неловкую ситуацию.

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