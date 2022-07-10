10 июля в Ижевске ясно и +31 градус

Многие ижевчане этот день проведут у воды Фото: Амир Закиров

Доброго вам воскресного утра, ижевчане! 10 июля на календаре и сейчас расскажем о погоде на предстоящие сутки.

По данным синоптиков сегодня днем ясно, +30 градусов, ветер юго-восточный 1-2 м\с. Ночью ясно, +19 градусов, ветер восточный 1-2 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха днем 39 %, ночью – 83 %, магнитное поле спокойное.

Доброго дня, Ижевск!

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