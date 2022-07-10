Житель Удмуртии 7,5 лет проведет за решеткой за поджог, разбой и кражу

За совершенные преступления он отправлен в колонию строгого режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Можгинского района совершил ряд преступлений, за которые отправился за решетку. Все началось еще в 2019 году, когда он из ревности поджег дом бывшей супруги. Сгорело все, ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Еще два преступления он совершил в 2021 году. Сначала проник в жилой дом и украл там металлические изделия на сумму более 5 тысяч рублей, а месяц спустя ворвался в дом соседей, нанес им телесные повреждения и унес с собой около 100 тысяч рублей.

«В ходе проведенного обыска по месту жительства осужденного, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 6 патронов, являющимися огнестрельными, которые хранились им с лета 2014 года», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

48-летний мужчина обвинялся сразу по четырем статьям: части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному орудию), пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Ближайшие 7,5 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

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