4 жителя Удмуртии госпитализировано с коронавирусом за сутки

Летальных случаев нет Фото: Ильяс Бекмансуров

За сутки в республике проведено 169 тестов на коронавирус, выявлено 18 новых случаев, 4 человека госпитализировано. В числе заболевших 10 жителей в возрасте старше 65 лет.

36 пациентов находится в состоянии средней тяжести, 5 - в тяжелом, из них 2 на ИВЛ. 15 человек выписано, летальных случаев нет. В связи с легким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 779 человек.

Всего на 10 июля в Удмуртии зарегистрировано 167 626 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 163 620 человек выздоровели, 4 047 летальных случаев.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

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