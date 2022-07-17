Гороскоп на 18 июля: Скорпионов ждет ночь любви, а Весам придется выбирать из двух зол

Скорпионам звезды обещают ночь, полную любви и сексуальных экспериментов Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Откажитесь от импульсивных решений. Сегодня важно действовать с холодной головой, это касается всех сфер вашей жизни. На личном фронте могут возникнуть серьезные неприятности.

ТЕЛЕЦ

Утром Тельцы окажутся в стрессовой ситуации – от того, как вы с ней справитесь, может зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Звезды рекомендуют не отказываться от помощи родных и близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Притормозите и оглянитесь назад. Важно основательно закрепиться на занятых рубежах, иначе очень скоро потеряете все последние завоевания.

РАК

Раки весь день будут пребывать в отвратительном настроении, виной тому проблемы на личном фронте. Возможно, вам стоит сделать перерыв и решить для себя, нужны ли вам и партнеру эти отношения.

ЛЕВ

Львов ожидает просто отличный денек. Он идеально подходит для реализации самых смелых решений – поверьте, у вас все получится. Единственное – по возможности откажитесь от дальних поездок.

ДЕВА

С выходных Девы выйдут с ощущением, что их и как будто и не было. Вы совсем себя загнали, пора отдохнуть. Творческие представители знака столкнутся с кризисом и острой нехваткой новых идей.

ВЕСЫ

Весам придется выбирать из двух зол. Звезды рекомендуют не слушать ничьих советов и полностью положиться на интуицию.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды обещают ночь, полную любви и сексуальных экспериментов. Сегодня лучше отказаться от серьезных физических нагрузок.

СТРЕЛЕЦ

Идеальный день, чтобы признаться в любви. Помните – если вы не сделаете первый шаг, никто не сделает его за вас.

КОЗЕРОГ

Ни в коем случае не давайте никому в долг. Воздержитесь от любых финансовых авантюр - даже если вам кажется, что проиграть невозможно.

ВОДОЛЕЙ

Вы окажетесь в плену иллюзий. Стоит сбросить розовые очки и трезво оценить ситуацию. Постарайтесь избегать шумных компаний.

РЫБЫ

Лучше не давать обещаний и не связывать себя какими бы то ни было обязательствами. Хорошо пойдут дела, в которых требуется творческий подход. Звезды рекомендуют не распыляться и сосредоточиться на какой-то одной задаче.

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