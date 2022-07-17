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Общество17 июля 2022 10:57

Психолог рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска

По его словам, необходим «адаптационный период»
Дмитрий Коренев
По словам специалиста, если человек хорошо отдохнул, обычно работа не приносит сильных переживаний

По словам специалиста, если человек хорошо отдохнул, обычно работа не приносит сильных переживаний

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После отпуска не нужно стремиться войти в рабочий режим «вообще без всякой депрессии». Об этом в беседе с RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.

Эксперт подчеркнул, что испытывать небольшой стресс на работе после отпуска – это «эмоциональная норма», потому стоит разрешить себе «адаптационный период». Если человек хорошо отдохнул, обычно работа не вызывает особых переживаний; если же по возвращении ощущается отвращение к работе, значит, отпуск не был достаточно эффективным.

«Человек на то и человек, чтобы когда-то быть более воодушевленным, когда-то менее, а когда-то даже раздраженным тем, что приходится работать, а не отдыхать. Если человек запрещает себе эту «человечность», то у него, мало того, что появляется раздражение от перехода отпуска к работе, так еще он начинает быть недовольным собой за то, что есть раздражение от работы», – объяснил Хорс.

Специалист посоветовал входить в рабочую неделю плавно – лучше всего вернуться домой за 2-3 дня до начала работы.

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