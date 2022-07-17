Психолог рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска

По словам специалиста, если человек хорошо отдохнул, обычно работа не приносит сильных переживаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После отпуска не нужно стремиться войти в рабочий режим «вообще без всякой депрессии». Об этом в беседе с RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс.

Эксперт подчеркнул, что испытывать небольшой стресс на работе после отпуска – это «эмоциональная норма», потому стоит разрешить себе «адаптационный период». Если человек хорошо отдохнул, обычно работа не вызывает особых переживаний; если же по возвращении ощущается отвращение к работе, значит, отпуск не был достаточно эффективным.

«Человек на то и человек, чтобы когда-то быть более воодушевленным, когда-то менее, а когда-то даже раздраженным тем, что приходится работать, а не отдыхать. Если человек запрещает себе эту «человечность», то у него, мало того, что появляется раздражение от перехода отпуска к работе, так еще он начинает быть недовольным собой за то, что есть раздражение от работы», – объяснил Хорс.

Специалист посоветовал входить в рабочую неделю плавно – лучше всего вернуться домой за 2-3 дня до начала работы.

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