17-летнего студента колледжа в Глазове подозревают в угоне автомобиля

17-летнего жителя Глазова – студента одного из местных колледжей – задержали по подозрению в угоне автомобиля Фото: Андрей КАРА

17-летнего жителя Глазова – студента одного из местных колледжей – задержали по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Установлено, что ночью подросток угнал со двора многоквартирного дома по улице Карла Маркса автомобиль «ВАЗ» - «хотел покататься». Накатавшись, он бросил машину на одной из городских улиц.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «Угон».

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