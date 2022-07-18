Насколько безопасен сайдинг в эксплуатации?

Сайдинг Hokla «Лиственница медовая»

Сайдинг в последние годы становится все более популярным материалом, который буквально преображает фасады домов, да и защищает стены от внешних негативных воздействий. У тех, кто еще только задумался об этом возникают вопросы о безопасности, надежности и монтажу. Сейчас найдем все ответы!

А не вреден ли пластик, из которого делают сайдинг?

У многих из нас есть сомнения в экологичности и безопасности этого материала. В то же время виниловый сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (сокращенно – ПВХ), из которого изготавливают медицинское оборудование, посуду, мебель, электрочайники, предметы интерьера и многое другое. И все это мы без оглядки и сомнений используем в быту.

Сайдингом из ПВХ не несет никакой угрозы вашему здоровью, но перед покупкой убедитесь, что у производителя есть сертификат качества материала.

Сайдинг Hokla «Винтаж пепел»

Сайдинг горит?

У материала от серьезных производителей класс горючести не ниже Г2. Это значит, что пластик плавится, но горение не поддерживает. Как только исчезает источник огня - плавление прекращается. Если сравнивать с деревом, то в этом плане сайдинг предпочтительнее, так как дерево активно поддерживает горение.

Качество сайдинга «Ю-Пласт», произведенного в Беларуси, строго регулируется ГОСТом – в том числе и по пожаробезопасности.

В компании «ОРТО» официального дилера компании Ю-Пласт июльское снижение цен. Сайдинг - от 240 рублей.

Легко ли он ломается?

Сайдинг Stone House «Камень золотистый» и Timberblock «Ель сибирская»

Не стоит придавать особого значения толщине сайдинга, так как главная характеристика этого материала - эластичность. Качественную панель ПВХ можно согнуть, но она распрямится в первоначальное состояние без повреждений. Также эластичность помогает сайдингу выдерживать прямые удары.

Конечно, если специально ударить по виниловому сайдингу молотком, то панель повредится, но случайные воздействия сайдинг выдерживает хорошо. В крайнем случае, сломанную панель в любой момент можно легко заменить. Всю стену разбирать не требуется, достаточно вынуть только один элемент.

Небольшая толщина винилового сайдинга имеет «жирный» плюс: он дает небольшую нагрузку на стены дома

Как рассчитать сколько потребуется сайдинга?

1. Самостоятельно измерить размеры стен и высчитать площадь всех фасадов (не забудьте только отнять площадь окон и дверей).

2. Приехать в салон с чертежами дома и специалист поможет правильно рассчитать количество материала.

3. Обратиться к специалистам-монтажникам сайдинга. Они приедут к вашему дому, сделают замеры и рассчитают нужное количество панелей.

Во всех трех случаях не забудьте накинуть примерно пять процентов на обрезки, больше не стоит. Но и меньше тоже, чтобы не пришлось ехать в магазин и докупать одну-две панели, которых не хватило.

Можно ли покрывать сайдингом не деревянный дом?

Hokla «Лиственница светлая»

Сайдинг – универсальный материал, который подходит для любых домов. Если вы зайдете в салон-магазин компании «ОРТО» - официального представителя белорусского производителя «Ю-Пласт», то увидите панели под натуральное дерево разных фактур (лиственница, дуб, кедр, ель, ясень), под кирпич, под клинкер, под камень. И в каждой коллекции несколько разнообразных цветов. Такой широкий выбор вариантов позволит сделать дом с уникальным дизайном.

С точки зрения конструктива, сайдинг можно смонтировать на любую стену: из дерева, кирпича, газосиликата, на каркасный дом. Сайдинг крепится на обрешетку, а ее без проблем можно сделать на любом доме.

Виниловые панели защищают стены от атмосферных осадков

Можно ли утеплить фасад под сайдингом?

Лучший вариант – это минеральная (каменная вата), покрытая сверху гидроветроизоляционной мембраной. Утеплитель позволяет воздуху свободно циркулирует под панелями. Таким образом, если все сделать по технологии, то в доме будет тепло, а стены не будут страдать от сырости.

А вот пенополистирол или пенопласт для утепления лучше не использовать, так как между ними и стенами дома может появиться влага, которая со временем будет разрушать ваш дом.

Можно ли сделать обрешетку для сайдинга из дерева?

Stone House «Камень Золотистый»

Покупка даже самых качественных деревянных планок с дорогими пропитками не спасет их от деформации, поэтому лучше все-таки делать обрешетку из алюминиевого профиля, который от влажности не деформируется. И, кстати, он не очень отличается по цене от дерева.

Возможен ли монтаж своими руками?

Можно попробовать! Но прежде нужно ознакомиться с рекомендациями от производителя и посмотреть несколько обучающих видео в интернете. Обычно монтаж занимает несколько дней.

Какой срок службы сайдинга?

Все зависит от качества продукта. Например, расчетный период службы винилового сайдинга «Ю-Пласт» составляет 50 лет.

Практические испытания показали, что он прекрасно эксплуатируется при различных температурах, поэтому дома с фасадами из сайдинга есть в разных климатических зонах, от Сибири до Казахстана.

Что касается выгорания, то этого не стоит опасаться. Потеря цвета будет настолько незначительной, что невооруженным глазом ее даже невозможно заметить. А современные коллекции имеют дополнительное защитное покрытие от солнца.

Stone House S-Lock №Клинкер бежевый»

В обслуживании сайдинг неприхотлив. Достаточно пару раз в сезон без всяких моющих средств, просто водой из садового шланга, смывать пыль и грязь. Современный сайдинг красив, долго служит, безопасен, неприхотлив в уходе, быстро монтируется. За небольшие деньги вы получите красивый и качественный фасад.

Официальным представителем белорусской производителя «Ю-Пласт» в Удмуртии является компания «ОРТО». Собственный склад позволяет иметь товары в наличие, поэтому жителям Удмуртии не нужно ждать появления панелей нужного цвета и фактуры. Кроме этого, существует гибкая система скидок и постоянно действующие акции.

Обратиться к специалистам компании можно по адресам:

Ижевск, ул. Маяковского, 43, офис 1;

Пойма, 17, Строительная ярмарка 2 ряд, 2 место.

Телефон: 8-912-766-66-37, 8-912-007-36-28

Подробнее о компании «ОРТО» и продукции вы можете узнать на официальном сайте.

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