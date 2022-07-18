Насколько безопасен сайдинг в эксплуатации?

Сайдинг Hokla «Лиственница медовая»
Сайдинг в последние годы становится все более популярным материалом, который буквально преображает фасады домов, да и защищает стены от внешних негативных воздействий. У тех, кто еще только задумался об этом возникают вопросы о безопасности, надежности и монтажу. Сейчас найдем все ответы!
У многих из нас есть сомнения в экологичности и безопасности этого материала. В то же время виниловый сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (сокращенно – ПВХ), из которого изготавливают медицинское оборудование, посуду, мебель, электрочайники, предметы интерьера и многое другое. И все это мы без оглядки и сомнений используем в быту.
Сайдингом из ПВХ не несет никакой угрозы вашему здоровью, но перед покупкой убедитесь, что у производителя есть сертификат качества материала.
Сайдинг Hokla «Винтаж пепел»
У материала от серьезных производителей класс горючести не ниже Г2. Это значит, что пластик плавится, но горение не поддерживает. Как только исчезает источник огня - плавление прекращается. Если сравнивать с деревом, то в этом плане сайдинг предпочтительнее, так как дерево активно поддерживает горение.
Качество сайдинга «Ю-Пласт», произведенного в Беларуси, строго регулируется ГОСТом – в том числе и по пожаробезопасности.
В компании «ОРТО» официального дилера компании Ю-Пласт июльское снижение цен. Сайдинг - от 240 рублей.
Сайдинг Stone House «Камень золотистый» и Timberblock «Ель сибирская»
Не стоит придавать особого значения толщине сайдинга, так как главная характеристика этого материала - эластичность. Качественную панель ПВХ можно согнуть, но она распрямится в первоначальное состояние без повреждений. Также эластичность помогает сайдингу выдерживать прямые удары.
Конечно, если специально ударить по виниловому сайдингу молотком, то панель повредится, но случайные воздействия сайдинг выдерживает хорошо. В крайнем случае, сломанную панель в любой момент можно легко заменить. Всю стену разбирать не требуется, достаточно вынуть только один элемент.
Небольшая толщина винилового сайдинга имеет «жирный» плюс: он дает небольшую нагрузку на стены дома
1. Самостоятельно измерить размеры стен и высчитать площадь всех фасадов (не забудьте только отнять площадь окон и дверей).
2. Приехать в салон с чертежами дома и специалист поможет правильно рассчитать количество материала.
3. Обратиться к специалистам-монтажникам сайдинга. Они приедут к вашему дому, сделают замеры и рассчитают нужное количество панелей.
Во всех трех случаях не забудьте накинуть примерно пять процентов на обрезки, больше не стоит. Но и меньше тоже, чтобы не пришлось ехать в магазин и докупать одну-две панели, которых не хватило.
Hokla «Лиственница светлая»
Сайдинг – универсальный материал, который подходит для любых домов. Если вы зайдете в салон-магазин компании «ОРТО» - официального представителя белорусского производителя «Ю-Пласт», то увидите панели под натуральное дерево разных фактур (лиственница, дуб, кедр, ель, ясень), под кирпич, под клинкер, под камень. И в каждой коллекции несколько разнообразных цветов. Такой широкий выбор вариантов позволит сделать дом с уникальным дизайном.
С точки зрения конструктива, сайдинг можно смонтировать на любую стену: из дерева, кирпича, газосиликата, на каркасный дом. Сайдинг крепится на обрешетку, а ее без проблем можно сделать на любом доме.
Виниловые панели защищают стены от атмосферных осадков
Лучший вариант – это минеральная (каменная вата), покрытая сверху гидроветроизоляционной мембраной. Утеплитель позволяет воздуху свободно циркулирует под панелями. Таким образом, если все сделать по технологии, то в доме будет тепло, а стены не будут страдать от сырости.
А вот пенополистирол или пенопласт для утепления лучше не использовать, так как между ними и стенами дома может появиться влага, которая со временем будет разрушать ваш дом.
Stone House «Камень Золотистый»
Покупка даже самых качественных деревянных планок с дорогими пропитками не спасет их от деформации, поэтому лучше все-таки делать обрешетку из алюминиевого профиля, который от влажности не деформируется. И, кстати, он не очень отличается по цене от дерева.
Можно попробовать! Но прежде нужно ознакомиться с рекомендациями от производителя и посмотреть несколько обучающих видео в интернете. Обычно монтаж занимает несколько дней.
Все зависит от качества продукта. Например, расчетный период службы винилового сайдинга «Ю-Пласт» составляет 50 лет.
Практические испытания показали, что он прекрасно эксплуатируется при различных температурах, поэтому дома с фасадами из сайдинга есть в разных климатических зонах, от Сибири до Казахстана.
Что касается выгорания, то этого не стоит опасаться. Потеря цвета будет настолько незначительной, что невооруженным глазом ее даже невозможно заметить. А современные коллекции имеют дополнительное защитное покрытие от солнца.
Stone House S-Lock №Клинкер бежевый»
В обслуживании сайдинг неприхотлив. Достаточно пару раз в сезон без всяких моющих средств, просто водой из садового шланга, смывать пыль и грязь. Современный сайдинг красив, долго служит, безопасен, неприхотлив в уходе, быстро монтируется. За небольшие деньги вы получите красивый и качественный фасад.
Официальным представителем белорусской производителя «Ю-Пласт» в Удмуртии является компания «ОРТО». Собственный склад позволяет иметь товары в наличие, поэтому жителям Удмуртии не нужно ждать появления панелей нужного цвета и фактуры. Кроме этого, существует гибкая система скидок и постоянно действующие акции.
Обратиться к специалистам компании можно по адресам:
Ижевск, ул. Маяковского, 43, офис 1;
Пойма, 17, Строительная ярмарка 2 ряд, 2 место.
Телефон: 8-912-766-66-37, 8-912-007-36-28
Подробнее о компании «ОРТО» и продукции вы можете узнать на официальном сайте.
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