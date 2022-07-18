Ограбившего магазин мужчину задержали по горячим следам в Удмуртии

В Можге сотрудники экипажа вневедомственной охраны Росгвардии по задержали молодого человека 2000 года рождения, ограбившего магазин. Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике

В Можге сотрудники экипажа вневедомственной охраны Росгвардии по задержали молодого человека 2000 года рождения, ограбившего магазин. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне поздно вечером подозреваемый забежал в магазин по улице Родниковой и, оттолкнув продавца от прилавка, открыто похитил деньги из кассы. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Сигнал о грабеже поступил на пульт централизованной охраны Росгвардии, на место сразу направили экипаж вневедомственной охраны. Выяснив приметы грабителя и установив его личность, росгвардейцы задержали его по горячим следам.

«Им оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель, состоящий под административным надзором», – говорится в сообщении.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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