Гороскоп на 19 июля: Львов позовут на свидание в необычное место, а Раки разгребут бытовые проблемы

Львов могут позвать на свидание в необычное место Фото: Архив КП

ОВЕН

Высока вероятность, что вам разобьют сердце. Удар придет с самой неожиданной стороны и по самому уязвимому месту. Есть и хорошие новости – этот эпизод сделает вас намного мудрее и сильнее.

ТЕЛЕЦ

Ваш пластмассовый мир оживет и придет в движение. Если вы ощущали застой, были захвачены рутиной и задушены однообразностью бытия, ликуйте – лед тронулся, и это необратимо. Остается лишь посочувствовать представителям знака, предпочитающим стабильность и покой.

БЛИЗНЕЦЫ

В вашей жизни появится новый человек. Будьте готовы к тому, что все ваши представления о добре и зле превратятся в пыль, а картина мира перевернется с ног на голову. Звезды рекомендуют отказаться от дальних поездок.

РАК

Раки сумеют разгрести бОльшую часть бытовых проблем, что положительно скажется на их настроении. Не стоит ждать особых прорывов или же провалов на работе – в этой сфере все достаточно тихо и без сюрпризов.

ЛЕВ

Львов могут позвать на свидание в необычное место - соглашайтесь, не думая, точно не пожалеете. В остальном день пройдет довольно спокойно, особенно первая его половина.

ДЕВА

Если вы боитесь принимать серьезные решения, их обязательно примут за вас. Если вы не против такого расклада – продолжайте в том же духе, однако потом не жалуйтесь на злодейку-судьбу.

ВЕСЫ

Пора переходить в наступление на личном фронте, сейчас самый благоприятный момент. Еще совсем чуть-чуть – и станет поздно.

СКОРПИОН

Идеальный день для переезда в другой город или страну. Чем глобальнее будут перемены – тем лучше. Одинокие Скорпионы окажутся в центре внимания лиц противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы смогут побороть свой давний страх, огромную роль в этом сыграет ваша вторая половинка. Исключительно благоприятный день в финансовом плане.

КОЗЕРОГ

Вам важно быть прагматичными и тщательно продумывать каждый свой шаг. В частности, стоит быть осторожнее во всем, что касается денег – высок риск влезть в огромные долги

ВОДОЛЕЙ

Удача будет на вашей стороне. Лимит везения не бесконечен, но пока есть возможность, стоит этим воспользоваться. Крайне не рекомендуется сплетничать и просто обсуждать кого бы то ни было за глаза.

РЫБЫ

Не отвечайте агрессией на агрессию, даже если очень хочется. Звезды намекают, что это лишь усугубит ситуацию. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

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