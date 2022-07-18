Ради спасения жизни новорожденного вертолет санавиации приземлился в центре Ижевска

Фото: vk.com/pinchuk_e

В Удмуртии вертолет санавиации доставил из Можги в Ижевск новорожденного ребенка, который с первых минут жизни находился на аппарате ИВЛ. Как сообщила в своих соцсетях зампред правительства республики Эльвира Пинчук, для оперативной доставки малыша в Республиканскую детскую клиническую больницу пилотам пришлось посадить вертолет на ижевском ипподроме.

«Чтобы как можно скорее доставить малыша в реанимацию, вертолет совершил посадку на ижевском ипподроме – оттуда до больницы домчали молниеносно», – говорится в сообщении.

Вице-премьер отметила, что для врачей РДКБ это был первый опыт эвакуации такого пациента на вертолете.

Фото: vk.com/pinchuk_e

В больнице малыша подключили к аппарату для ингаляционной подачи оксида азота, сейчас он идет на поправку.

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