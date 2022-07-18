13-летний подросток из Удмуртии попытался переплыть реку и утонул

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

В понедельник, 18 июля, в Киясовском районе Удмуртии утонул 13-летний подросток, попытавшийся переплыть реку. Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии, по факту его гибели началась доследственная проверка.

По имеющимся данным трагедия произошла в дневное время в 1,5 км от деревни Нижняя Малая Салья. Двое подростков купались в реке Кырыкмас. Один из них решил добраться до противоположного берега вплавь, но не смог этого сделать. Были организованы поисковые мероприятия. Тело удалось обнаружить только вечером.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы, также назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняются другие необходимые для установления обстоятельств произошедшего мероприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 6 раз сократились сроки исследований в лаборатории РКИБ в Ижевске

Жителей Ижевска 17 и 18 лет подозревают в угоне автомобиля

80-летнего велосипедиста насмерть сбили на улице 7-й Подлесной в Ижевске

Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»