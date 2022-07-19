19 июля температура в Ижевске снизится до +24 °С и пройдут дожди с грозами

Прогноз погоды в Ижевске на день Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 19 июля в Ижевске ожидается облачная погода.

Днем вероятны кратковременные дожди, местами они будут сильными. Также прогремят грозы. Температура воздуха составит +22..+24 °С. Скорость юго-западного ветра достигнет 9–14 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +14 °С, дождь утихнет. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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