По решению суда администрация Ижевска отремонтирует гидротехническое сооружение в микрорайоне Люлли

Объект пришел в ненормативное состояние из-за отсутствия финансирования Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На администрацию города Ижевска решением суда возложили обязанность привести в нормативное состояние гидротехническое сооружение в микрорайоне Люлли, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Прокуратура Первомайского района города провела проверку, в ходе которой выяснилось, что полномочия городской администрации по обеспечению безопасности сооружения возле пруда на реке Люллинка не исполнялись надлежащим образом.

Объект находится в муниципальной собственности, и на данный момент его состояние оценивается как недопустимое. Гидротехническое сооружение требует капитального ремонта, который не проводился с 2020 года. Сообщается, что нарушение явилось следствием отсутствия финансирования.

Главе города было внесено представление об устранении недочетов. Исполнение решения суда контролирует прокурор Первомайского района города Ижевска.

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