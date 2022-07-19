Гороскоп на 20 июля: Близнецов ждут резкие изменения в жизни, Стрельцы заразят вдохновением окружающих

Стрельцы заразят свои вдохновением окружающих Фото: Архив КП

ОВЕН

Жизнь не стоит на месте. Пора включиться в ее поток и плыть по течению. Будьте уверены, звезды ведут вас в правильном направлении.

ТЕЛЕЦ

Отдайтесь романтическим переживаниям и подарите своей половинке настоящего себя. Это укрепит ваши чувства.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь Близнецов полна неожиданно резких изменений, а удача непоследовательна. Не стоит бояться перемен на личном фронте – они к лучшему. А вот особо важные дела стоит отложить. Не стоит идти на риск.

РАК

За бурей эмоций последует штиль успокоения. Вашим окружающим придется не слишком сладко, если вы не будете держать себя в руках. Дождитесь вечера и отдохните в одиночестве. Тишина – вот ваш друг на сегодня.

ЛЕВ

Сегодня жизнь Львов необычайно активная. Много дел и мало времени. Но не волнуйтесь, ваши близкие с удовольствием помогут вам с ними разобраться. Проявите лидерские способности.

ДЕВА

Физическую активность стоит совмещать с умственной. Однако еще больше вам нужен отдых. Займитесь творчеством. Вы сможете создать нечто прекрасное из чувств, что вас тяготят долгое время.

ВЕСЫ

Весам стоит провести время с семьей. В вашей жизни накопились конфликты, которые без совета близких не решить. Выговоритесь. Вас обязательно услышат и помогут.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня склонны преувеличивать масштабы бедствий и обвинять других по мелочам. Вам стоит немного абстрагироваться от окружающей вас обстановки и дать времени вынести из вашей жизни весь мусор.

СТРЕЛЕЦ

Не нужно искать выгоды или счастья. Ваши творческие фантазии направляйте на будничные дела, чтобы скрасить время. Окружающим нужно внести вдохновения в этот день. И сегодня ваша очередь быть им! Постарайтесь, и ваше счастье само придет.

КОЗЕРОГ

Страх за любимых не беспочвенен. Примите все возможные меры, чтобы не терять их из виду. Поймите, счастье в ваших руках, не упускайте его.

ВОДОЛЕЙ

Дайте своим друзьям вытащить вас из привычной обстановки. Вашей голове нужен отдых, поэтому постарайтесь отдаться веселью и ни о чем не думать.

РЫБЫ

Долгожданная идея сегодня попадет в ваши сети. Реализовать ее будет не так просто, как казалось изначально, но результат проделанной работы оценит даже самый придирчивый из критиков – ваша совесть.

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