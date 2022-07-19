Более 4 кг мефедрона изъяли из нарколаборатории в Удмуртии

Мужчина вместе с неустановленными подельниками организовал нарколабораторию. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии

В Удмуртии сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина вместе с неустановленными подельниками организовал производство синтетических наркотиков с целью их дальнейшего сбыта.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон) массой более 4 кг, лабораторное оборудование для его производства и химические реагенты», – говорится в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

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